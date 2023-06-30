СК начал проверку после жеста девочки о помощи в эфире федерального телеканала

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze

К установлению обстоятельств этой ситуации подключилась и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Следственный комитет (СК) организовал проверку после того, как девочка показала международный сигнал о домашнем насилии в эфире программы «Мужское и Женское» на федеральном телеканале. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы ведомства по столице.

Так, следователями будут установлены все обстоятельства и условия проживания несовершеннолетних в семье. Результаты проверки будут представлены в докладе председателю СК РФ Александру Бастрикину.

К истории подключилась и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она попросила МВД, прокуратуру и остальные профильные ведомства организовать проверку.

История вызвала широкий резонанс среди общественности 21 июня, после выпуска программы. В передачи участвовали разведенные мужчина и женщина, которые боролись за права над опекой младшей дочери. По словам отца ребенка, бывшая жена не позволяла ему видеться с наследницей. В передаче принимала участие и старшая дочь. Чтобы прояснить ситуацию, журналисты решили пообщаться с детьми. Тогда последний ребенок и показал жест, который зрители сочли за сигнал о помощи. Девочка согнула большой палец к ладони и обхватила его остальными. Это движение она повторила несколько раз.

Отец младшей девочки также отмечал, что обеспокоен вопросом безопасности проживания детей с бывшей супругой и ее новым сожителям. Известно, что в 2018 году семью органы опеки ставили на контроль. Тогда было выявлено ненадлежащее матерью исполнение родительских обязанностей. Отмечалось, что она демонстрировала грубое и агрессивное поведение к своим детям.

Ранее 5-tv.ru рассказал детали гибели шестилетнего мальчика в Екатеринбурге.