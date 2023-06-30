Девочка подала международный сигнал о помощи в программе «Мужское и женское»

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

История вызвала широкий резонанс среди общественности. Что происходит в семье?

Юная героиня передачи «Мужское и женское» на федеральном канале в прямом эфире подала жестом международный сигнал о помощи. Выпуск программы под названием «Сутяжничество» состоялся 21 июня, где рассказывалась история о том, как мать и отец борются за опеку над младшей дочерью.

Так, в ходе беседы с журналистами передачи старший ребенок за спиной младшей сестры согнула большой палец к ладони и обхватила его остальными. Это движение она повторила несколько раз. Зрители восприняли это как международный жест просьбы о помощи при домашнем насилии.

По данным 5-tv.ru, в 2018 году эту семью органы опеки ставили на контроль. В документах, имеющихся в распоряжении нашей редакции, говорится, что в результате проведенных проверок было выявлено ненадлежащее матерью исполнение родительских обязанностей. Она не соблюдала рекомендации врачей по лечению одной из дочерей, что находилась под угрозой невроза от обстановки в семье. Также женщина демонстрировала грубое и агрессивное поведение к своим детям.

Отец сестры показавшей жест девочки — Карен — судится с бывшей супругой уже несколько лет. Он утверждает, что она не дает ему видеться с ребенком. Также он испытывает недоверие к новому сожителю бывшей возлюбленной. Из-за обеспокоенности по поводу безопасности детей, он и обратился в передачу, чтобы придать ситуацию огласке.

Ранее 5-tv.ru рассказал детали гибели шестилетнего мальчика в Екатеринбурге.