Привлечет внимание женщин: пять вещей, которые должны быть у каждого мужчины
Стилист Червова: мужчинам стоит комбинировать рубашку с синими джинсами и ремнем
Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya
Стилист дала советы сильному полу по составлению гардероба.
Грамотно составить гардероб мужчине — задача не из простых. Ведь нужно не только подобрать фасон одежды, но и также обратить внимание на аксессуары. Стилист Лена Червова перечислила пять предметов мужского гардероба, которые произведут приятное впечатление на женщин, пишет издание «Страсти».
Casual-костюм
Качественный костюм, который состоит из брюк и пиджака — обязательная основа мужского гардероба. Брюки должны красиво обтягивать ноги, но в меру. А жакет должен быть по размеру.
«Из цветовой гаммы отдайте предпочтение черному, серому, коричневому и принту в клетку. Такой образ стоит надевать в повседневной жизни с футболкой и кедами», — поясняет Червова.
Рубашка из хлопка
Хорошая рубашка — еще одна база. Ткань не должна просвечивать, а рукава должны быть правильной длины.
При желании их можно подвернуть, тогда получится отличный летний образ. Важно, чтобы у рубашки был широкий, а не узкий ворот.
Украшения
Несмотря на то, что сильный пол редко надевает их, эксперт советует приглядеться к кольцам, браслетам или даже ожерельям. Эксперт подчеркнула, что бижутерия из металла хорошо дополняют образ.
Косуха
По мнению стилиста, в гардероб нужно обязательно добавить кожаную косуху. Здесь лучше отдать предпочтение куртке из плотной и натуральной кожи, а также слегка оверсайз-моделям. Такая вещь прослужит долго, ее можно носить не один сезон.
Черная водолазка
Самый сексуальный элемент одежды — черная водолазка. Идеальный вариант для прогулок осенью или весной. Лучшим решением взять атрибут одежды из кашемира, и на один размер больше.
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