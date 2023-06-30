Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в аэропорту Кишинева

Фото, видео: Вадим Денисов / ТАСС; 5-tv.ru

В результате случившегося погибли два человека, еще один получил ранения.

Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после стрельбы в аэропорту Кишинева. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Молдавии.

«Прокуратура Молдавии по событиям в аэропорту возбудила уголовное дело по части 4 статьи 278 УК РМ — «Террористический акт, совершенный с убийством нескольких человек», — говорится в сообщении.

В пятницу, 30 июня, в аэропорту Кишинева произошла стрельба, в связи с чем были отменены авиарейсы, а пассажиры эвакуированы. Позднее стала появляться информация о том, что, предварительно, стрелявший злоумышленник прилетел из Турции, но его не пустили в страну. Затем он выхватил огнестрельное оружие у пограничника и открыл огонь.

В результате погибли два человека. Ранения получил работник таможни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева иностранец был задержан.