МВД Молдавии сообщает о двух жертвах при стрельбе в аэропорту Кишинева
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Фото: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Также ранен был пограничник.
Два человека погибли при стрельбе в аэропорту Кишинева, которую открыл пассажир, прилетевший из Турции. Об этом сообщает полиция Молдавии.
«Спецназ полиции „Молния“ находится в полной боевой готовности, чтобы обезвредить нападавшего, на счету которого уже две жертвы», — говорится в сообщении.
Предварительно, преступник выхватил огнестрельное оружие у пограничника и ранил его. Также известно, что затем он забаррикадировался в здании авиагавани.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что преступник мог забаррикадироваться с заложниками.