«Быстрее, точнее»: как российские танкисты противостоят вылазкам ВСУ

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Работа бойцов армии РФ как всегда оперативная и слаженная.

Противостоять любым попыткам боевиков прорваться помогают российские танки. Экипажи всегда наготове, и им нужно всего несколько минут, чтобы выдвинуться к цели. Боевые машины выезжают из укрытия, наносят удары, и потом также быстро должны покинуть огневую позицию, чтобы избежать ответного огня. За работой танкистов на передовой наблюдал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Перед выездом экипаж внимательно осматривает машину, проверяет каждый механизм. Смотрят, на месте ли все бинокли, не течет ли солярка с маслом. До фронта из укрытия близко, и в районе постоянно работает артиллерия. Бойцы в постоянной готовности.

«С момента получения команды до выезда — примерно три минуты проходит, делать все нужно быстро, впереди, как правило, ждет пехота», — уточнил корреспондент.

Экипаж в тот день уже выезжал на позиции, со стороны ВСУ была попытка прорыва. Подавили, потратили целую «карусель» — 25 снарядов.

«Сегодня противник попытался атаковать наши позиции. Около десяти человек в пешем порядке попытались взять нашу огневую позицию. Сейчас танк точен, как артиллерийский снайпер, работает с закрытых позиций, быстрее, точнее», — сообщил командир танкового батальона 1-й славянской бригады 1-го Донецкого АК ВС РФ.

Новые задачи здесь появляются постоянно.

«Все, команда пришла, машина выезжает. Всего несколько минут прошло, сейчас будут работать с закрытых позиций», — уточняет военкор.

Танк выезжает. За ним следом — расчет БПЛА, к тому же каждый выстрел корректируют с воздуха. Бойцы все делают очень быстро, местность противнику знакома, и ответный огонь он открывает уже после нескольких выстрелов.

Выстрел. Укрепление противника поражено, после расчет еще несколько раз отрабатывает по тем же параметрам.

«Выстрел — вот, слышим вдали, как машина работает, параллельно корректируют», — отмечает военкор.

После работы машина на полном ходу идет в укрытие. По местности начинает работать уже противник. Бойцы говорят, значит, точно попали, куда нужно. Очередная задача выполнена.