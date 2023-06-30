Сильный дождь затопил дороги Санкт-Петербурга
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Из-за ливня на севере Санкт-Петербурга перекрыто трамвайное движение
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Движение трамваев и троллейбусов полностью остановлено.
Если Дальний Восток плавится от жары, то Санкт-Петербург 30 июня полностью охладил проливной дождь.
Воды вылилось столько, что ливневки не справились — дороги за считанные минуты превратились в реки. Автобусы не подъезжали, а аж подплывали к остановкам. На севере города даже пришлось остановить движение трамваев и троллейбусов.
Пасмурно и дождливо в Петербурге будет все выходные. По сообщениям синоптиков, ливни и грозы ожидаются преимущественно днем.