«Звали Мария. Девушка очень похожа на меня»: Погребняк про первую любовь сына

Старший сын Марии Погребняк Артем состоял в отношениях с девушкой, похожей на его мать

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Блогер уверяет, что не будет лезть в отношения своих детей.

Старший сын Марии Погребняк Артем выбрал девушку по образу своей матери. Об этом блогер эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на дне рождения российского блогера-миллионника Алины Акиловой.

По признанию Марии Погребняк, когда ее старшему сыну Артему было 12 лет, он познакомил ее с девушкой.

«Была у него первая любовь. Ее звали Мария. Девушка очень была похожа на меня, но у них не сложилось», — рассказывает блогер.

По словам Погребняк, сейчас ее старший сын сконцентрировался на обучении и не готов тратить время и энергию на отношения. В следующем году парень собирается поступать в университет, но куда — пока не определился.

Как уверяет Погребняк, она не собирается лезть в отношения своих сыновей. Блогер уверена, что ее дети сами должны разобраться со своей личной жизнью и решить, с кем встречаться.

В браке с футболистом Павлом Погребняком у Марии родилось трое сыновей: Павел, Алексей и Артем. Весной этого года появились слухи о разводе семейной пары, и лишь летом Погребняк подтвердила расставание с мужем, отметив, что они остались в хороших отношениях, а главное — родителями своих детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Погребняк вышла в свет с новым мужчиной.