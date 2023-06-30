Фото: Telegram / Россети

Выставка была открыта при поддержке группы «Россети»

В Эрмитаже открылась выставка «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем». Состав экспозиции крайне обширен: в него входят около 400 произведений искусства.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров.

«Тема рыцарства прослеживается в произведениях выдающихся русских художников, литераторов, композиторов, философов самых разных эпох. <…> В мире мало музеев, собрания которых позволяют создавать столь масштабные проекты. Государственный Эрмитаж — один из них, это настоящая сокровищница России», — отметил Муров.

Он добавил, что гордится тем, что с 2014 года — года 250-летия музея — Группа «Россети» является частью многих знаковых инициатив, реализованных в этих стенах

Экспонаты выставки рассказывают об эпохе рыцарства, культуре Средневековья и Ренессанса, а также влиянии этих периодов на искусство XIX века в Европе и России. Посетителям представят помимо доспехов и оружия — а также предметов обихода — картины Лукаса Кранаха, Иеронима Босха, Аньоло Бронзино, гравюры Альбрехта Дюрера.