Пригожин объявил о ликвидации медиа-холдинга «Патриот»

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Все сотрудники будут уволены.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин лично объявил о ликвидации медиа-холдинга «Патриот». По информации источника 5-tv.ru, теперь все сотрудники находятся в стадии увольнения.

Уточняется, что в пятницу, 30 июня, Пригожин принял участие в заседании с руководством медиа-холдина в офисе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Так, там присутствовали руководители таких изданий, как «РИА ФАН», «Невские новости» и других. Пригожин лично им объявил о прекращении финансирования и закрытии проектов.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее стало известно, что силовики при обыске офиса основателя ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге обнаружили коробки с деньгами. Внушительную сумму нашли в «Газеле», припаркованной во дворе отеля «Трезини». В коробках находились пачки денег, перевязанные резинками, по 250 тысяч рублей. Точная сумма неизвестна. По некоторым данным, речь может идти о нескольких миллиардах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в обнаруженном ранее микроавтобусе Евгения Пригожина был схрон с наличными деньгами.