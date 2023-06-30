Умер звезда фильмов «Эдвард руки-ножницы» и «Маленькая Мисс Счастье» Алан Аркин

Фото: www.globallookpress.com / Armando Gallo

Что стало причиной смерти 89-летнего актера?

Знаменитый американский актер Алан Аркин скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщили его сыновья в социальных сетях.

«Наш отец был уникальный, талантливый от природы человек, большой художник и человек с большим сердцем. Любящий муж, отец, дедушка и прадедушка, мы все его обожали, и нам будет его очень не хватать», — сказано в сообщении.

Алан Аркин с детства мечтал стать музыкантом, даже играл в фолк-группе, однако в 1960-х связал свою жизнь с кино. Его дебют прошел на Бродвее, а за один из первых спектаклей Аркин был удостоен премии «Тони».

Всего актер снялся более чем в 100 кинокартинах, а также был режиссером девяти фильмов и сценаристом еще шести. Самыми известными работами, в которых сыграл Алан Аркин, можно считать «Эдвард Руки-ножницы», «Гаттака», «Дождись темноты», «Метод Комински», «Операция Арго» и «Маленькая Мисс Счастье». За роль в последнем фильме актер получил премию «Оскар».

Ранее 5-tv.ru писал, что 28 июня умерла актриса из эротической мелодрамы «Эммануэль» Изабель Лакамп.