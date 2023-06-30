ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 78%

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Также стало известно, сколько граждан доверяют правительству.

Уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину составляет 78,6%. Такие результаты опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,6% участников опроса, а вот уровень одобрения деятельности президента составляет 74,8%», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что деятельность правительства РФ одобрили 50,1% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 51,7%. А вот доверяют Мишустину 60,9% опрошенных россиян.

В исследовании ВЦИОМ участвовали 1600 человек от 18 лет, исследование проводились в формате телефонных интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5%.