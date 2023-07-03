Солистка Artik & Asti Севиль столкнулась с буллингом в школе

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Из-за травли со стороны одноклассников девушка начала заниматься каратэ.

Солистка Artik & Asti Севиль столкнулась с травлей в школе из-за национальной принадлежности. Об этом певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере комедийного мюзикла «Танцуй, пока молодой» от социальной сети «ВКонтакте».

Севиль родилась в Узбекистане, а в возрасте трех лет семья переехала в Крым. Начав учиться в школе, певица столкнулась с буллингом.

«Это был национальный вопрос. Но потом я быстро пошла на спорт, и вопрос разрешился», — смеется артистка.

Интересно, что у Севиль есть коричневый пояс по каратэ, девушка является мастером спорта.

По признанию певицы, она поддерживает связь с одноклассниками, но не в той мере, как это было раньше. Многие уже обзавелись семьями, занимаются самореализацией, и времени на общение просто-напросто не хватает.

«Я поддерживаю связь причем и с преподавателями тоже», — отметила артистка.

В школе Севиль была хорошисткой, тем не менее, ее родителей вызывали в школу. Как признается певица, она любила хохотать на уроках, в связи чем часто срывала занятия.

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