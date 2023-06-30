Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5%

Анастасия Бурмистрова 43 0
Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5%

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Мера затронет и некоторых сотрудников правоохранительных органов и силовых ведомств.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств с 1 октября увеличится на 10,5%.

Так, оклады увеличатся у военных, проходящих службу:

  • по контракту;
  • по призыву.

Кроме того, мера распространится и на сотрдуников некоторых правоохранительных органов. Так, увеличенные оклабы с октября станут получать работники:

  • Росгвардии;
  • МВД;
  • уголовно-исполнительной системы;
  • принудительного исполнения;
  • федеральной противопожарной службы;
  • таможни;
  • начальники органов федеральной фельдъегерской связи.

Также нововведение будут учитывать при перерасчете пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменится в жизни россиян с 1 июля 2023 года. Ожидается, что государственные инициативы в большей степени будут направлены на улучшение социальной политики и укрепление экономики.

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