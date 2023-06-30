Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Зорькин

Фото: kurskdrama.ru Сайт Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина

Печальное известие сообщили в Курском драматическом театре, где актер работал с 1979 года.

В Курске скончался заслуженный артист России Виктор Зорькин. Об этом сообщили в Курском драматическом театре, где артист работал с 1979 года.

Известно, что последний год Виктор Александрович боролся с онкологическим заболеванием, которое, вероятнее всего, и могло стать причиной смерти. Актеру было 72 года.

Виктор Зорькин начал театральную карьеру в 1979 году, придя в драматический театр родного города Курска. За все время работы он сыграл более сотни ролей и даже самостоятельно ставил спектакли для детей.

В 1999 году актер получил звание заслуженного артиста России, еще через девять лет стал лауреатом театральной премии Буренко.

Помимо театральной деятельности, в 2014 году Виктор Зорькин снялся в фильме «На тысячу лет», созданном курской киностудией.

Церемония прощания с заслуженным артистом России состоится в Курском драматическом театре имени Пушкина. Дата и время будут известны позже.

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