Пьяные драки и скандалы: сын Михаила Ефремова держит в страхе весь дом

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

Конфликты в нетрезвом состоянии с участием звездного наследника видел весь подъезд.

Сын актера Михаила Ефремова Николай находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По данным источника 5-tv.ru, звездный наследник выпал из окна своей квартиры из-за разгульного образа жизни. Его сосед рассказал, что мужчина держал в страхе весь дом.

«Я его тут на днях видел. <…> И он выходил в тот момент, когда я как раз дверь открыл, зашла сначала сестра, и я зашел. Он начал на меня орать, что я девчонок краду. Совсем что ли дурак? Ко мне сестра приехала, просто чай попить, посидеть, поболтать и все. Он потом минут через 15 ко мне стучался, деньги просил, 200-300 рублей», — пожаловался один из соседей.

По словам очевидца, Николай не только периодически просил деньги в долг, но и любил кричать то ли на свою супругу, то ли на кого-то другого.

«Он и пьет, и, по-моему, еще что-то, потому что он неадекватный конкретно бывает. Мне даже супруга говорит: „Выходить опасно“», — отметил он.

Также сосед рассказал, что пьяные драки с участием звездного наследника видел весь подъезд. При этом после этого мужчина даже не убирал за собой последствий дебошей.

По имеющимся данным, 31-летнего актера уже прооперировали, но его общее состояние от этого не улучшилось. Мужчину доставили в больницу после падения из окна квартиры на Пролетарском проспекте в Москве.

Медики диагностировали у него тяжелую сочетанную травму, из-за которой и пришлось в экстренном режиме проводить операцию.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Михаила Ефремова попал в реанимацию после падения из окна.