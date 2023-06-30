Мужчина на вокзале в Китае напал с ножом на прохожих, один скончался

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Что послужило причиной нападения — пока не известно.

На вокзале в китайской провинции Шаньси произошло ЧП — мужчина напал с ножом на прохожих. Об этом сообщает телеканал «Байсин гуаньчжу».

Согласно последней информации, два человека были ранены, один из них смертельно.

«Инцидент произошел на вокзале в уезде Хоума, пострадавшие находятся в больнице», — говорится в сообщении.

Также известно, что подозреваемый уже задержан, ведется следствие. Что послужило причиной нападения — пока не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как мужчина в черном зверски убил девушку на центральной площади Кызыла.