Территории в обмен на мир: согласна ли на это Украина?

Подоляк заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России в обмен на мир

Фото: © РИА Новости / Александр Сухов

Все это может привести к эскалации конфликта, считают в офисе Владимира Зеленского.

Украина не станет идти на территориальные уступки ради мира. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

«Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить конфликт. Потому что примитивные соглашения „территория в обмен на мир“ неизменно приводят лишь к эскалации конфликта», — написал Подоляк.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью, что Америке пора предпринять попытку привести Россию и Украину к миру, не исключив при этом территориальных уступок в пользу первой.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в офисе Зеленского признали нехватку боеприпасов у ВСУ и превосходящие силы РФ.