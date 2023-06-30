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Еду дали пояснения в связи с ранением граждан зарубежной страны.

Посол Колумбии был вызван в МИД России из-за ситуации в Краматорске. Ему были даны пояснения после заявления колумбийской стороны о ранении трех граждан в зоне спецоперации.

В заявлении МИД указывается, что законной целью удара российских военных стал пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В этот момент в соседнем здании ресторана оказались граждане Колумбии, при этом они были осведомлены, что находятся в зоне специальной операции.

«Желаем колумбийским гражданам скорейшего восстановления и возвращения в безопасное место. Для нас ценна жизнь каждого человека», — отмечается в сообщении.

При этом в российском МИД напомнили, что колумбийская сторона ни разу не отреагировала на террористические действия киевского режима в отношении мирных жителей Донбасса.

«Обратили внимание посла на настоятельную необходимость рекомендовать колумбийским гражданам воздержаться от посещения территорий, находящихся в зоне ведения боевых действий», — добавляется в сообщении.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Во вторник, 27 июня, в результате высокоточного удара по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников. Позднее стало известно и о пострадавших колумбийцах. Власти Колумбии выразили протест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство РФ назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск.