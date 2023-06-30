Ожидание и реальность: опасно ли смотреть порно вместе с партнером

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Это добавит яркости в отношения партнеров или же сформирует нереалистичные ожидания?

Многие пары задумываются, можно ли смотреть порно вместе? Не скажется ли это негативно на отношениях? Ответ на этот вопрос изданию «Страсти» дала сексолог Елена Тропина.

Эксперт отметила, что секс, демонстрируемый в порно, очень далек от реальности. Просмотр такого контента приводит к тому, что ожидания вступающего в половой контакт человека порой не оправдываются.

Из-за этого специалист рекомендует относиться к эротическим фильмам исключительно как к кино, в котором секс может длиться часами, а женщина отчаянно стонет.

«Например, в профессиональном порно никогда не используется смазка, и именно поэтому девушки на консультациях жалуются на то, что предложили партнеру использовать лубрикант, а он расценил это как-то, что он ее не заводит, имея четкое представление, что смазка — это для тех, кому за 50», — рассказывает Тропина.

Также нерационально требовать от женщины того, чтобы она выглядела во время секса так же, как порноактриса. Однако не все понимают, что актеры фильмов для взрослых делают операции на теле, в том числе на половых органах, что позволяет им выглядеть привлекательно.

Бывают и ситуации, когда один из партнеров отрицательно реагирует на просмотр порно своей второй половинкой.

«Какая цель у этого просмотра? Если возбудиться и пойти в партнерский секс — это одно. А если цель, возбудившись, избежать полового акта, это совсем другой момент, и здесь четкая рекомендация обратиться к сексологу», — добавила специалист.

Тропина отмечает, что в интересе к порно-роликам нет ничего страшного, если учитывать нюансы и подходить к этому грамотно. У этого занятия масса плюсов, например, оно позволяет добавить яркости в отношения, а также расширяет соответствующий кругозор, резюмировала эксперт.

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