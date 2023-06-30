Странные люди: появились новые подробности о происшествии с сыном Ефремова
После падения актера Николая Ефремова из окна подозрительные личности расспрашивали соседей о недвижимости артиста
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
В ситуации с падением наследника знаменитого актера из окна начинают появляться странные обстоятельства.
В случае с госпитализацией сын Михаила Ефремова появились новые подробности. Знакомый с ситуацией источник рассказал 5-tv.ru о том, что происходило до и после происшествия.
Оказалось, что жена звонила актеру Николаю Ефремову вечером накануне беды. Он был трезв, прибирался дома и очень ждал возвращения супруги и дочери. А уже утром женщине позвонили соседи и сообщили, что сына Ефремова увезли на скорой.
Источник 5-tv.ru рассказал, что возле дома актера суетились подозрительные люди: двое мужчин и женщина, а один из подозрительных граждан представлялся оперуполномоченным и почему-то расспрашивал про недвижимость артиста.
Ранее 5-tv.ru сообщал, с какими травмами сын актера Михаила Ефремова попал в реанимацию.