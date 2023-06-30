Российским вузам рекомендовали начислять дополнительные баллы абитуриентам за участие в СВО

Минобрнауки РФ рекомендовало начислять абитуриентам до 10 допбаллов за участие в СВО

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С такой инициативой выступили в Минобрнауки.

Российским вузам рекомендовали начислять дополнительные баллы абитуриентам за прохождения службы в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в письме замглавы Минобрнауки России Дмитрия Афанасьева руководителям образовательных учреждений.

Так, баллы предлагается давать тем, кто прошел службу в зоне спецоперации:

по призыву;

по контракту;

в рамках мобилизации;

в добровольческих формированиях.

«Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более 10 баллов», — уточняется в документе.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий основания освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации.