«Это вообще мечта»: Авербух о желании подарить бессмертие Арзамасовой
Авербух заявил, что отдал бы таблетку бессмертия Арзамасовой
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
Фигурист сделал трогательное заявление о своей супруге.
Хореограф Илья Авербух рассказал в эфире шоу STMEGI TV, что при возможности подарил бы жене Елизавете Арзамасовой таблетку бессмертия.
«Это вообще мечта, честно говоря. Если благородно, то отдал бы ее Лизе», — сказал фигурист.
Он хочет, чтобы супруга жила вечно, так как считает ее «ангельским человеком». Но и сам Авербух от бессмертия бы не отказался: по собственному признанию, такую мотивацию создает наличие маленького ребенка.
«У меня совсем маленький сын, ему 14 августа будет только два года», — отметил хореограф.
Актриса вышла замуж за спортсмена в декабре 2020 года. Осенью они впервые появились на телешоу в качестве пары, а в канун Нового года сыграли свадьбу.
Их знакомство произошло на проекте «Ледниковый период», а спустя годы дружба переросла в более сильное чувство. В 2021 году появился на свет их общий сын Лев. Авербух, к слову, не против стать многодетным отцом.
Ранее 5-tv.ru писал, что Авербух и Арзамасова трогательно рассказали о знакомстве сына с их питомцами.