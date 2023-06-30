Копия великой бабушки: Елену Королеву стало не отличить от Людмилы Гурченко

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Внучка до сих пор хранит памятные вещи, доставшиеся ей от легендарной родственницы.

В этом году Елене Королевой, внучке актрисы и певицы Людмилы Гурченко, исполняется 40 лет. Чем старше она становится, тем больше начинает походить на знаменитую бабушку.

На последних фотографиях ее практически не отличить от легендарной артистки. Снимки можно увидеть в материале издания dni.ru.

Королева родилась в 1983-м, года вся страна уже любила ее бабушку за роли в «Карнавальной ночи», «Вокзале для двоих» и «20 днях без войны». Наследница рассказывает, что никогда не воспринимала Гурченко как звезду.

Для нее это был родной человек, с которым можно было тепло поговорить и получить поддержку. Однако она видела артистку реже, чем ей того хотелось — причина крылась в сложных отношениях между членами семьи.

«В последний раз встречались в 2000-м (актриса умерла в 2011 году — Прим. ред.), но случайно. Тогда Эльдар Рязанов работал над фильмом „Старые клячи“. И одна из сцен с ее участием снималась возле метро „Третьяковская“. Я шла из школы и ее там увидела. Но, зная ее характер, предполагая реакцию, не стала подходить», — признается Елена.

Королева до сих пор хранит вещи, подаренные ей бабушкой. Среди них: сапоги, платье и длинная норковая шуба из разных цветных кусочков.

В последнее время она изменилась в лучшую сторону, в том числе за счет похудения. Возраст делает так, что внучка все больше становится копией легендарной бабушки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет внучка Гурченко и почему нуждается в помощи.