Фото, видео: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii; 5-tv.ru

И это несмотря на то, что генералитет ВСУ открыто заявляет — войска не готовы идти в контрнаступление.

Новые пакеты военной помощи Киеву обсуждались в Нью-Йорке на заседании Совбеза ООН. Германия передаст ВСУ оборудование для разминирования, радиолокационные станции среднего радиуса действия, мостоукладывающую технику, грузовики и патрульные машины.

А США хотят передать Украине кассетные боеприпасы. Однако эти и другие рекордные поставки оружия уже подвергли критике даже сами представители Штатов, ведь на покрытие госдолга ушли миллиарды долларов.

Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что НАТО поставляет Незалежной оружие из старых запасов, получая прибыль от военных корпораций. При этом в текущий период времени на поле боя гибнут сотни солдат ВСУ.

«Разумеется, в „загашнике“ наших оппонентов остаются резонансные постановочные теракты, которые пытаются „повесить“ на Россию, вроде Бучи или разрушения плотины Каховской ГЭС. Не дай бог они решатся спровоцировать аварию на обстреливаемой украинцами ЗАЭС, от чего погибнет и пострадает очень много людей во всей Европе», — сказал он.

Дипломат подчеркнул: то, что Киев не остановится перед ядерной катастрофой, ярко демонстрируют масштабные учения, которые накануне прошли в Днепропетровской и Запорожской областях.

Однако генералитет ВСУ открыто заявляет — войска не готовы идти в контрнаступление. Но и на мирное урегулирование конфликта украинские власти не согласны.