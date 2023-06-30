«Есть сомнения в адекватности»: Лавров раскритиковал Запад за позицию по Украине

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Министр также подчеркнул, что зарубежные страны не могут подтвердить свои обвинения в военных преступлениях в отношении России.

У Москвы есть серьезные сомнения в адекватности многих западных лидеров, которые признают, что их граждане страдают из-за конфликта на Украине, но продолжают его поддерживать ради победы над Россией. Об этом заявил Сергей Лавров во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

«У нас у самих серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей, которые публично, официально говорят: «Да, мы как члены правительства понимаем, что наши избиратели страдают, но мы обязаны это делать ради украинской победы над Россией», — заметил глава МИД РФ.

Подобная риторика вызвала массу вопросов у Лаврова.

«Это разве адекватно? Разве это отражает национальные интересы? За наши национальные интересы спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать», — отметил дипломат.

Говоря о конфликте на Украине, глава МИД также заявил, что западные страны не могут подтвердить свои обвинения в военных преступлениях в отношении России. Между тем, Москва регулярно напоминает генсеку ООН Антониу Гутерришу о необходимости прояснить ситуацию по Буче. А что касается обстрела Запорожской АЭС, МАГАТЭ, по словам Лаврова, отказывается говорить об этом прямо.

Москва считает, что представители Азии, Африки и Латинской Америки должны войти в новый состав Совбеза ООН. И наша страна будет добиваться скорейшего его расширения, заявил Лавров.

Говоря о зерновой сделке, министр отметил, что Россия не видит перспектив для ее продления. Но даже в случае прекращения инициативы страна обеспечит поставки в беднейшие страны в нужном объеме и за свой счет. При этом экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается, несмотря на все санкции.