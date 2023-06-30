Тушат парашютисты-десантники: площадь лесных пожаров в Якутии выросла вдвое

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fabian Sommer; 5-tv.ru

Ко многим очагам добраться можно лишь по воздуху.

Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась вдвое. В огне — десятки тысяч гектаров, в республику дополнительно перебросили несколько сотен парашютистов-десантников.

Ко многим очагам добраться можно лишь по воздуху. В нескольких районах объявлен чрезвычайно высокий — пятый — класс пожарной опасности. Один из самых холодных регионов России сейчас изнывает от жары — днем выше 30 градусов.

В Магаданской области жителям запрещено ходить в тайгу и жечь костры на дачных участках. В регионе горит 30 тысяч гектаров леса.

И за последние несколько дней площадь выросла в 15 раз. На этой неделе воздух в регионе раскалился до плюс 36.