Макрон покинул саммит ЕС из-за беспорядков в своей стране

LCI: президент Франции Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе на фоне беспорядков в стране

Фото: Reuters / Timothee Forget

Не исключено, что во Франции могут ввести чрезвычайное положение.

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит Евросоюза в Брюсселе из-за массовых беспорядков в своей стране. Об этом сообщает радиостанция LCI.

«Его пресс-конференция отменена. Его ожидают в Париже, где он возглавит заседание межведомственной кризисной группы», — говорится в сообщении.

Также известно, что во Франции в скором времени могут ввести чрезвычайное положение.

Беспорядки во Франции начались после того как полицейский застрелил темнокожего 17-летнего подростка, который отказался выходить из машины по его просьбе. Правоохранитель уже задержан, более того, он принес семье погибшего извинения.

Громкие французские протесты продолжаются уже несколько дней: люди поджигают автомобили, здания полиции и офисы местных властей. В некоторых районах пришлось даже развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. В ночь на пятницу, 30 июня, силовики задержали более 600 нарушителей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как массовые беспорядки во Франции добрались до Парижа.