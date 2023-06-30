Осадила хейтеров: Ольга Орлова резко ответила на критику по поводу возраста
Ольга Орлова раскритиковала подписчиков за вопрос о муже
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Недоброжелатели регулярно пытаются задеть знаменитость за живое.
Певица Ольга Орлова родила второго ребенка в 45 лет от нового мужа Валерия Маслова. Свадьба состоялась несколько лет назад, супруг старше артистки на десять лет.
Ее семейное счастье не дает покоя многим — подписчики так или иначе пытаются задеть звезду за живое, пишет издание dni.ru. Сначала знаменитость подозревали в том, что она вынашивала ребенка с помощью суррогатной матери, а сама якобы носила накладной живот с целью обмана подписчиков.
Теперь же одна из пользовательниц спросила Орлову, не брезгует ли Маслов ее телом и не хочет ли он найти себе спутницу помоложе. Ответ певицы был резким: она подчеркнула, что это ее муж, поэтому никого не должно волновать, мучается ли он или брезгует чем-то.
При этом в целом о личной жизни знаменитость предпочитает молчать. Она редко публикует фотографии с супругом из-за того, что тот не любит публичность.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова поехала с мужем на Мальдивы.