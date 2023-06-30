WSJ: ВСУ даже не приблизились к российским укреплениям в ходе контрнаступления

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При этом активные боевые действия Киев активизировал с начала июля, но успехов так и не достиг.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) даже не приблизились к укреплениям России в ходе так называемого контрнаступления. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Украинские войска еще не подошли к оборонительным сооружениям, построенным русскими, включая противотанковые окопы и другие барьеры, примерно в десятке миль (около 16 километров) за линией фронта», — говорится в сообщении.

Неясно, о каком участке фронта идет речь, но в статье указана Запорожская область и село Ровнополь в Донецкой народной республике.

Киевский режим активизировал штурмовые операции в Донбассе и начал анонсированное контрнаступление 4 июня. Об этом сообщил президент РФ Владимр Путин. По его словам, российской армии удается успешно отражать наступательные действия противника, предпринимаемые на разных направлениях.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США рассказали о попытке ВСУ преодолеть минные заграждения.