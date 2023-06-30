«Слава Богу, не тянет на сцену»: как Мартин Киркоров пришел к своему первому показу мод

Мартин Киркоров признался, что на модный показ его вдохновила сестра и фильм «Круэлла»

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Наверное, самый юный модельер России отметил свое 11-летие с шиком и настоящим показом мод.

В Москве прошел показ мод, одним из авторов которого стал Мартин Киркоров. Сыну короля поп-музыки исполнилось 11 лет, и в таком юном возрасте его уже представляли как одного из соавторов модной коллекции Дома моды «АНИКА КЕРИМОВА». Сам парнишка в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru был немногословен: сын Филиппа Киркорова то ли немного стеснялся, то ли уже устал от шумного торжества.

Мартин Киркоров признался, что первое желание создать свой образ одежды у него возник после просмотра фильма «Круэлла» о ранних годах злодейки из мультфильма «101 далматинец». Еще вдохновляла его и сестра Алла-Виктория, но сестра — больше, признался наследник народного артиста РФ. А на вопрос о том, как рождались образы, Мартин Киркоров ответил очень сдержанно.

«Я просто рисовал и все», — ответил сын Киркорова.

Но дизайнер Аника Керимова считает иначе и называет Мартина настоящим талантом.

«Ребенок рисует такие потрясающие рисунки. Вы увидите коллекцию, вы увидите, насколько это талантливый мальчик», — заметила Керимова.

Дизайнер добавила, что некоторые наряды из коллекции уже купили и совсем скоро их можно будет увидеть на знаменитостях.

А счастливый отец посвятил отпрыску целую речь. Возникало ощущение, что Филипп Киркоров очень гордится тем, что сын не пошел по его стопам, но все равно проявляет интерес к культуре и искусству.

«Надо давать дорогу молодым. <…> Круто, что он не артист. Он — художник. Это круто вдвойне. Потому что от осинки не родятся апельсинки. Слава Богу, не тянет на сцену», — рассказал Киркоров.

Исполнитель добавил, что его сыну воплотить идею в жизнь помогла потрясающая команда стилистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров подарил сыну Мартину на 11-летие.