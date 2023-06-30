Жара и теплые ночи: москвичам пообещали настоящее лето в июле

Вильфанд: в Москву в июле придет настоящая жара, воздух прогреется до плюс 28 градусов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

В эти выходные погода будет соответствовать началу нового месяца.

Наконец в Москву идет настоящая летняя жара. В июле столицу ожидает солнечная погода и до плюс 28 градусов. Об этом «Интерфакс» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Июль начинается с хорошей погоды, осадков совсем немного и, самое главное, будет солнечная погода, что отличается существенно от погоды, которой заканчивается текущий месяц», — заявил Вильфанд.

По его словам, уже в эти выходные погода будет соответствовать июльской и даже может оказаться выше нормы. С воскресенья, 2 июля, в Москве воздух прогреется до плюс 26 градусов, а ночные температуры будут от плюс 13 до плюс 15.

Самая жара придется на 4–7 июля, когда столбики термометра поднимутся до плюс 28 градусов.

«Аналогичная ситуация 6–7 июля, даже чуть более теплые ночи — плюс 12-17, днем плюс 23-28», — заключил Вильфанд.

До этого в Москве и области держалась довольно дождливая и прохладная погода. Коммунальщики и спасатели боролись с последствиями шторма, было перекрыто движение на улицах из-за подтоплений проезжей части.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как сильнейший с начала года ливень обрушился на Москву.