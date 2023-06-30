«Самые катастрофические сюжеты»: какая угроза является главной для Европы

Фото: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein

Зачем, по мнению эксперта, европейцы делают упор на «зеленые» технологии?

Из-за большой насыщенности внутреннего рынка экономике ЕС угрожает стагнация, поскольку у нее больше не остается возможностей для развития и усовершенствования. Об этом изданию URA.RU заявил экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Самый большой риск у Европы связан с тем, что со своей внутренней экономикой она натолкнулась на пределы своего расширения и развития. Рынок сверхнасыщенный, и у Европы уже нет сфер, куда бы она могла развиваться и расширяться», — считает эксперт.

По его мнению, европейцы именно поэтому делают упор на «зеленые» технологии. Они пользуются этой нишей, чтобы хоть как-то развиваться, но это лишь частично перекрывает негативные последствия.

При этом развиваться ЕС некуда, что может привести к затуханию темпов роста, добавил экономист. А из этого вытекают и все остальные печальные последствия.

«Это выльется в социально-экономические кризисы. Самые катастрофические не хочется рисовать, но просматриваются и такие сюжеты. Им надо прилагать все усилия для того, чтобы этот сценарий не реализовался, и преодолеть внутреннюю замкнутость», — заключил Беляев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что депутат Государственной думы Михаил Делягин предрек упадок экономики ЕС и крах евро.