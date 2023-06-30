«Новый пакет помощи»: когда США передадут Киеву кассетные боеприпасы

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Американская сторона продолжает поддерживать киевский режим. И очередная поставка ожидается уже в ближайшее время.

В США должны принять решение по передачи Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщает CNN.

В статье указывается, что в администрации президента США Джо Байдена на данный момент идут серьезные разговоры о передаче кассетных боеприпасов.

«В ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома и что в случае его одобрения оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце», — говорится в сообщении.

К слову, кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, однако в их число не входят США и Украина. Кассетные боеприпасы при взрыве выпускают множество снарядов, имеющих большую поражающую силу. При этом они могут сдетонировать не сразу, а лежать в земле, превратившись, по сути, в противопехотные мины.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Пентагон хочет поставлять Киеву запрещенные боеприпасы.