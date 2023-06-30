Авиасалон МАКС-2023 не состоится в текущем году
Авиасалон МАКС-2023 перенесли на 2024 год
Фото: www.globallookpress.com / Olga Sokolova, Ольга Соколова
Несмотря на это, мероприятие останется визитной карточкой российской аэрокосмической отрасли.
Международный авиационно-космический салон (МАКС) не состоится в текущем году. Проведение мероприятия перенесли на 2024-й, сообщается в Telegram-канале организаторов.
«Также МАКС состоится в 2025 году», — добавляется в сообщении.
Организаторы МАКС отметили, что мероприятие останется визитной карточкой российской аэрокосмической отрасли. Именно на этом авиасалоне обычно выставляются отечественные воздушные суда, ракеты, двигатели и космическая техника.
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