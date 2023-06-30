Погромы не остановить: Франция оказалась на грани военного положения

МВД Франции задержало более 650 человек на фоне протестов

Фото, видео: Reuters / STEPHANIE LECOCQ; 5-tv.ru

Для сдерживания протестующих власти разрешили силовикам в случае необходимости применять водометы.

Массовые беспорядки во Франции вышли из-под контроля и перекинулись на соседнюю Бельгию. Уличные протесты начались в районах Брюсселя, где в основном проживают выходцы из Северной Африки и Турции.

Мигранты поджигают машины и громят магазины, забрасывают камнями полицию, которая пытается утихомирить толпу. Десятки человек арестованы.

Для сдерживания протестующих власти разрешили силовикам в случае необходимости применять водометы. В самой Франции беспорядки не прекращаются уже третий день.

По данным МВД, задержано более 650 человек. Мигранты продолжают устраивать поджоги, а из-за протестов в Лионе запретили продажу пиротехники и бензина в канистрах.

Ограничительные меры постепенно распространяются и на другие города. Власти в шаге от того, чтобы ввести в стране военное положение. Почему погромы до сих пор не удалось остановить, расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.