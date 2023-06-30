Квартира Михаила Жванецкого в центре Москвы станет местом притяжения его поклонников

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Сегодня там откроется концертный зал.

Известный народный артист РФ, писатель-сатирик, актер и телеведущий Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года. Знаменитость оставила после себя многомиллионное наследство. Среди имущества — десятикомнатная квартира в центре Москвы на 1-й Тверской-Ямской, где он работал с 1988 года. И это наследство станет общедоступным, культурным местом. 30 июня в ней откроется концертный зал. Об этом сообщают «Известия».

Раньше в этой квартире располагался Московский театр миниатюр. Идея создать в квартире сатирика концертный зал и место притяжения его поклонников принадлежит супруге Жванецого — Наталье — и Москонцерту.

«Я с восторгом отнеслась к этой идее. Квартира была закрыта, и было обидно, что место, где находится Мишин кабинет, никто не может увидеть. Хотелось сделать там музей, но я понимала, что одна такое гигантское помещение привести в порядок не смогу. И так как Москонцерт загорелся сделать там концертную площадку, я поняла, что постепенно мы музей сделаем, восстановим кабинет», — рассказала вдова артиста.

По ее словам, поклонникам будет на что посмотреть — материалов более чем достаточно. Ведь к тому же в этой квартире работали и коллеги по цеху знаменитости — артисты Виктор Ильченко и Роман Карцев.

Открытие концертного зала состоится сегодня вечером. В мероприятии примут участие близкие и друзья Жванецкого.

Сатирик умер в возрасте 86 лет. Он похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.

Ранее, писал 5-tv.ru, вдова Жванецкого предположила, как бы сатирик отреагировал на украинский кризис.