Точно в цель: как российские бойцы уничтожают западную бронетехнику

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Украинские боевики терпят неудачи на поле боя.

Даже против обычных, не тяжелых вооружений, западная техника в большинстве случаев оказывается бессильна. Морпехи в районе поселка Новодонецкое забрали с поля боя в качестве трофея не один бронеавтомобиль.

Очередным стал британский Mastiff с противокомулятивной защитой. Почему она его не спасла, знает наш корреспондент Кирилл Ольков. Все подробности — в его репортаже.