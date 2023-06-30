Люся Чеботина рассказала, почему ее песни пропали из эфиров радиостанций: «Вы все узнаете»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Представитель «Русской Медиагруппы» прежде заявил, что компания рассталась с артисткой из-за ее «повышенного чувства виктимности».

Уход с эфирных площадок «Русской Медиагруппы» певицы Люси Чеботиной не связан с конфликтом. Она просто решила вдохнуть новую жизнь в свое творчество, предварительно освободив место и время для новых проектов и хитов. Такое заявление сделала исполнительница в эксклюзивном интервью корреспонденту 5-tv.ru.

Звезда разоткровенничалась на празднике сына Филиппа Киркорова Мартина-Кристина. 11-летний мальчик в свой день рождения 29 июня провел первый в жизни показ в Доме моды «АНИКА КЕРИМОВА». Он представил публике свою линию одежды вместе с дизайнером Аникой Керимовой.

Прежде песни обладательницы «Золотого Граммофона» Люси Чеботиной пропали из эфира. Хиты «Солнце Монако», «Плакал Голливуд» и других не включают на «Русском Радио», DFM, «Хит FM» и на телеканале RU.TV, принадлежащих холдингу «Русская Медиагруппа». Глава дирекции по работе с артистами и генеральный продюсер RU.TV Михаил Богомолов назвал причиной постоянные претензии певицы.

«Люся Чеботина уже длительное время ищет в любых наших действиях подвох. То фото не то использовали редакторы, то слово не то произнесли в сюжете ведущие, то в комментариях не то пишут подписчики. Эдакое выдуманное повышенное чувство виктимности», — говорил он ранее.

У исполнительницы другой взгляд на ситуацию. Она заявила, что сообщения прессы о причинах ухода являются выдуманными, никакого конфликта с медиагруппой нет, всех сотрудников она уважает и любит. Кроме того, ее композиция «Королева», записанная в дуэте с Филиппом Киркоровым, по-прежнему в ротации «Русского радио» и телеканала RU.TV.

«Это была моя инициатива, но не по той причине, которую написали в СМИ, вы все позже узнаете. Для меня это просто новый карьерный этап, я чувствую, что нужно расти и выходить из зоны комфорта. Все выходят из зоны комфорта разными способами, у меня такой. Все, что написали, к действительности никакого отношения не имеет. Просто будут играть другие песни, вот и все», — сказала Чеботина.

Певица добавила, что участники спорной ситуации, скорее всего, неправильно ее поняли, а комментарий Богомолова был неверно истолкован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего началась война Люси Чеботиной и Иды Галич.