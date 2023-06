Орбан гифкой с Траволтой спросил у Еврокомиссии, куда делись деньги из бюджета

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан иронично обратился к представителям Европейской комиссии, чтобы узнать, куда делись деньги из бюджета. На своей странице в Twitter он задал свой вопрос и прикрепил к посту популярный мем — гифку с Джоном Траволтой в роли Винсента Веги из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994). На ней актер в растерянности разводит руками и смотрит по сторонам.

«Как это произошло? Что случилось с бюджетом? Где деньги, Еврокомиссия?» — написал политик.

Виктор Орбан отметил, что семилетний бюджет Еврокомиссии был принят всего два года назад, но сегодня казна уже пуста. Прежде премьер Венгрии уже высказывался негативно о Евросоюзе. Он заявлял, что в альянсе нет ни мира, ни процветания.

Just 2 years into the 7-year budget, #Brussels is running out of money. How did this happen? What happened to the budget? Where is the money, @EuropeanCommiss ? pic.twitter.com/yENyF7jXgY