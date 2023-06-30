Как подготовиться к появлению в доме питомца
Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru
Животные благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека. Ведь всем известно, что хвостатые — самые верные друзья. Но что нужно знать и приобрести перед появлением нового члена семьи?
Питомца проще воспитать с детства, чем переучить уже взрослое животное. Поэтому неопытным хозяевам рекомендуется брать щенков и котят. Их можно найти не только у заводчиков, но и в приюте. Любимца можно забрать и на специальных благотворительных выставках, фестивалях.
Специалисты рекомендуют заранее проверить, нет ли у вас или у проживающих с вами родственников аллергии на животных. Адаптация к новым условиям займет у питомца какое-то время.
Сотрудники приюта и заводчики могут подсказать, как правильно вести себя с любимцем. Также следует заранее обезопасить жилье: поставить сетки на окна и убрать с пола провода.
Что нужно приобрести?
- Запас корма;
- Миски для воды и еды;
- Лежанку;
- Игрушки;
- Адресник с номером телефона;
- Впитывающие пеленки, если животное не приучено к лотку или выгулу.
Для собак пригодятся:
- Поводок и намордник;
- Шлейка и ошейник.
Для котов:
- Переноска;
- Лоток и наполнитель;
- Удобная когтеточка.
Сотрудники и волонтеры приюта после устройства животного часто отслеживают его дальнейшую жизнь. Питомец должен проживать в комфортных и безопасных условиях