Как подготовиться к появлению в доме питомца

Виктория Алакоз 17 0

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Животные благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека. Ведь всем известно, что хвостатые — самые верные друзья. Но что нужно знать и приобрести перед появлением нового члена семьи?

Питомца проще воспитать с детства, чем переучить уже взрослое животное. Поэтому неопытным хозяевам рекомендуется брать щенков и котят. Их можно найти не только у заводчиков, но и в приюте. Любимца можно забрать и на специальных благотворительных выставках, фестивалях.

Специалисты рекомендуют заранее проверить, нет ли у вас или у проживающих с вами родственников аллергии на животных. Адаптация к новым условиям займет у питомца какое-то время.

Сотрудники приюта и заводчики могут подсказать, как правильно вести себя с любимцем. Также следует заранее обезопасить жилье: поставить сетки на окна и убрать с пола провода.

Что нужно приобрести?

  • Запас корма;
  • Миски для воды и еды;
  • Лежанку;
  • Игрушки;
  • Адресник с номером телефона;
  • Впитывающие пеленки, если животное не приучено к лотку или выгулу.

Для собак пригодятся:

  • Поводок и намордник;
  • Шлейка и ошейник.

Для котов:

  • Переноска;
  • Лоток и наполнитель;
  • Удобная когтеточка.

Сотрудники и волонтеры приюта после устройства животного часто отслеживают его дальнейшую жизнь. Питомец должен проживать в комфортных и безопасных условиях

Новости партнеров

Новости СМИ2