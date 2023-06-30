Социальная сеть ЯRUS приостанавливает работу 30 июня
Фото: www.globallookpress.com / Christin Klose
Создатели сервиса находятся в поиске новых инвесторов. Но почему?
Социальная сеть ЯRus объявила о приостановке проекта с 30 июня, поскольку занимается поиском новых инвесторов.
«Чтобы ЯRUS состоялся, требовалось достаточно большое количество инвестиций, и мы нашли финансирование в России. Из-за нестабильной политической ситуации на данный момент поддержка проекта приостановлена. Мы находимся в поиске новых инвесторов», — объяснили ситуации в компании, назвав это решение единственным возможным.
ЯRUS создана в 2020 году. По словам создателей социальной сети, за три года работы она собрала аудиторию в 12 миллионов человек.
«Это были замечательные три года, которые мы провели вместе!» — добавили в компании.
Там также отметили, что у пользователей сервиса будет время сохранить свой контент.
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