Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз в 53 года

Фото: www.globallookpress.com / Manuele Mangueliarotti

Малыша для легенды мировых подиумов выносила суррогатная мать. До последнего момента знаменитость скрывала, что ожидает ребенка.

Супермодель Наоми Кэмпбел стала мамой второй раз. Очередного наследника 53-летней звезде родила суррогатная мать. О своем счастье знаменитость рассказала в личном блоге. Она опубликовала фото, на котором вместе со старшей дочкой держит за руку крошку сына. Девочка появилась на свет весной 2021 года — тем же способом, что и ее новорожденный братик.

«Мой дорогой, знай, что ты безмерно дорог и окружен любовью с того самого момента, как почтил нас своим появлением. Истинный дар от Бога, благословение! Добро пожаловать, малыш», — написала Кэмпбелл под кадром.

Впервые супермодель стала мамой весной 2021 года. С тех пор она поделилась лишь несколькими снимками девочки, даже имени ее не сообщила. В комментариях к постам Наоми мелькало имя Найл, по-русски Нил. Возможно, наследницу она назвала в честь африканской реки, текущей от Кении до Египта.

Судьба крошки окутана тайной. Версию с суррогатным материнством селебрити не опровергала и не подтверждала в течение года, после чего все-таки заявила: «Никакого удочерения, это моя дочь». Бытует мнение, что отцом ребенка стал некий американец, мультимиллионер, с которым модель встречалась около года.

Одно понятно на 100% — после стольких лет в кипучем модельном бизнесе, после проблем с законом и наркотиками, Наоми нашла свое счастье в материнстве. Свой новый статус она называла большой честью, утверждала, что обрести это благословение никогда не поздно.

В 2022 году Кэмпбелл появилась на обложке мартовского номера британского Vogue со своей девятимесячной дочерью, а в интервью призналась, что давно мечтала о ребенке. По словам модели, у нее новое «совершенно самоотверженное» отношение к материнству. Она не переживает из-за возраста и не видит никаких причин отказываться от родительства и в 50 лет, и после. Звезда отметила, что призывает всех своих старших друзей следовать ее примеру.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, актриса Наоми Уоттс сыграла тайную свадьбу с известным голливудским коллегой.