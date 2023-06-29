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Американская певица попала в больницу несколько дней назад с серьезной бактериальной инфекцией. Как себя чувствует знаменитость сейчас?

Мадонну выписали из больницы, сообщает CNN. По данным телеканала, певица уже доставлена на частной машине «скорой помощи» в свой дом в Нью-Йорке.

«Она в порядке», — отметил источник телеканала.

Мадонна в минувшую субботу попала в реанимацию из-за серьезной бактериальной инфекции. Все эти дни она находилась в отделении интенсивной терапии.

Как отмечал менеджер 64-летней певицы, она идет на поправку. Однако ее тур перенесет на более поздний срок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что здоровье Мадонны могло подорваться из-за пластических операций. Врач из этой области и доктор медицинских наук Тигран Алексанян и вовсе предположил, что причиной госпитализации могли стать «наркотики и моральный ужас, который она творит и пропагандирует».