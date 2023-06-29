«Росатом» начнет производить карбонат лития в Боливии

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Уже к 2027 году ожидается выход на плановые производственные мощности в 25 тысяч тонн в год.

Госкорпорация «Росатом» построит на территории Боливии промышленный комплекс для производства лития. Сообщение об этом появилась на сайте российской компании.

В «Росатоме» отметили, что боливийский проект стал первым зарубежным в области производства лития. Кроме того корпорация обратила внимание на его масштаб — инвестиции составят около 600 миллионов долларов.

Проект предусматривает строительство в Боливии промышленного комплекса, который будет ежегодно производить порядка 25 тысяч тонн карбоната лития. Отмечается, что страна была выбрана не просто так — Боливия обладает самым большим запасом лития в мире.

«Росатом» планирует реализовать целую цепочку производств — от добычи до выпуска готового продукта для продажи. Проект будет исполняться быстрыми темпами, подчеркнули в корпорации. Уже к 2027 году ожидается выход на плановые производственные мощности.

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