ФСБ задержала жительницу Луганска, подозреваемую в шпионаже

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Она передавала киевскому режиму данные о российской армии.

Жительница Луганска, имеющая украинское гражданство, задержана по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

По данным силовиков, она с октября 2022 года собирала и передавала данные о дислокации и передвижении войск РФ киевскому режиму. На основании полученных сведений в отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

«Фигурантка задержана, ведется следствие», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Луганской народной республики был задержан за государственную измену. Как рассказали в региональном УФСБ РФ, мужчину задержали в городе Стаханов.