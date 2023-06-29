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По словам артистки, это были не отношения, а четыре года «страданий и метаний».

Актриса театра и кино Екатерина Волкова рассказала о своих отношениях с режиссером Эдуардом Бояковым, пишет издание dni.ru. По словам девушки, это были четыре года «страданий и метаний». Она призналась, что токсичность в отношениях настолько зашкаливала, что, когда они закончились, девушка перекрестилась.

«После нашего разрыва, спустя много лет, я пришла в спектакль „Женщины Есенина“, который выпускался во МХАТе им. Горького. Но когда я увидела, что он хочет разрушить созданный Галиной Полищук рисунок спектакля, поняла, что не смогу с ним там работать, и лишний раз убедилась, что Бояков — абьюзер. Так что, слава богу, что не стала его женой!» — рассказала она.

Волкова выходила официально замуж три раза. По словам Екатерины, первый муж Алексей также проявлял садистские наклонности, он осуждал ее актерскую деятельность и однажды избил до такой степени, что актриса оказалась в больнице. Со вторым мужем — продюсером кино Сергеем Члиянцем — союз также не состоялся.

А третий муж артистки был известный писатель Эдуард Лимонов, от которого женщина родила двоих детей. Однако и здесь браку не суждено было продлиться долго. Причиной расставания стала, по словам артистки, неприспособленность писателя к быту и семейной жизни. Тем не менее Волкова сохранила с ним добрые отношения с ним. В 2020-м Лимонов умер.

Волкова наиболее известна зрителям по ролям в фильмах «Вдох-выдох», «Чужие и близкие», «Скорая помощь».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 58-летний режиссер Бояков стал папой в шестой раз.