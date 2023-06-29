Патриарх Кирилл встретился с представителем Ватикана Маттео Дзуппи

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Представители церкви обсуждали гуманитарные вопросы.

Патриарх Кирилл принял кардинала Маттео Дзуппи, встреча в резиденции в столичном Даниловом монастыре завершилась 29 июня. Посланник Папы римского по украинскому урегулированию обсудил с предстоятелем Русской православной церкви гуманитарные вопросы и перспективы дипломатического решения конфликта.

Эти же темы поднимались на встрече представителя Ватикана с помощником президента по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым и детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Особое внимание уделили проблемам беженцев и защиты прав детей.