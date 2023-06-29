В Брюсселе проходит саммит ЕС: что будут обсуждать европейские лидеры
В Брюсселе проходит двухдневный саммит ЕС
Фото, видео: www.globallookpress.com / James Arthur Gekiere; 5-tv.ru
Мероприятие продлится два дня.
Главы государств и правительств Европейского союза собрались сегодня в Брюсселе на двухдневный саммит. Традиционно одной из главных тем станет конфликт на Украине, оказание финансовой и военной помощи Киеву. Перед началом саммита главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель признался — Европейский фонд мира настолько часто используется для военной помощи Киеву, что его уже пора переименовывать.
«Европейский фонд мира для Украины возможно должен стать оборонным фондом Украины. И учения должны продолжаться. Украинцам нужно наше участие, чтобы мы продолжили обеспечивать их безопасность во время конфликта и после него», — сказал он.
На эту реплику отреагировал канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он подчеркнул, что его страна нейтральна и никаких гарантий безопасности Украине предоставлять не собирается. По его словам, той же позиции придерживаются Ирландия, Мальта и Кипр.