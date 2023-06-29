«Идти на шаг впереди»: главное из выступления Путина на форуме АСИ

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Все 23 тысячи проектов, что прислали на форум, — хороший задел на десятилетия вперед.

Идеи, с которыми напрямую связано развитие России, обсуждают сейчас в Москве на форуме стратегических инициатив. Это тысячи изобретений, от которых зависит не только экономика страны, но комфорт и даже жизни людей.

Поступило почти 24 тысячи заявок, и среди них и лекарства, и новейшая техника для дома, и сенсорные панели, которые упростят образовательный процесс. Стартапы настолько многообещающие, что оценить их приехал президент. С подробностями — корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

На форуме президенту России Владимиру Путину представили всю географию русского стартапа — Москва, Владивосток, Чебоксары. Вот инженеры из Петербурга презентуют новый бионический протез — целиком из отечественных компонентов.

«Большую часть я на немецких протезах ходила, а это первая модель, которую я тестирую — обыкновенная пневматическая коленка нашего производства, мне нравится, мне кажется, что это здоровский аналог», — отметила тестировщик протезов Екатерина Чалышева.

На выставке стартапов Путину показывают высокие технологии: проекторы, планшеты. На интерактивной доске — такие скоро установят в школах и университетах — российский лидер сделал рисунок с авторской подписью — в прошлый раз была кошка, теперь — человек.

Есть здесь, например, и российские микропроцессоры — могли ли об этом подумать еще несколько лет назад. И компьютерные игры — президент ненадолго почувствовал себя геймером.

В центре международной торговли собираются ученые, политики, бизнесмены. От них зависит будущее стартапов — о том, насколько новые проекты важны для страны говорит уже то, что сюда приезжает Путин.

Гибридная война с Западом лишь подстегнула отечественное производство. Здесь десятки российских проектов, многие из которых в предсанкционную эпоху до конвейера попросту не доходили.

«Уже сейчас наши компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которая зачастую ни в чем не уступает зарубежным аналогам, а подчас и превосходит их. Я уверен, так оно и будет. И вот это превосходство, вот в этом смысл, не копировать, а именно идти на шаг впереди», — сказал глава государства.

Эпоха западных монополий уходит в прошлое. Теперь на освободившемся рынке правила игры мы устанавливаем сами.

«На протяжении долгого времени крупные зарубежные компания по сути вытесняли нашу продукцию, причем далеко не всегда за счет качества и цены, а за счет агрессивной рекламы. Ну и за счет субсидирования тех товаров, которые они у себя дома производили. А там по некоторым направлениям субсидирования просто сумасшедшие, и ВТО этого не замечает, или замечает, но сделать ничего не может, потому что коллеги наши зарубежные, особенно в Европе, очень хорошо научились обходить все эти требования ВТО», — добавил Путин.

Проекты, которые еще недавно знали только в своем регионе, теперь выходят на большой рынок. Вот, например, один из победителей конкурса стартапов — Луганский Хладокомбинат — теперь пломбир из ЛНР подсластит жизнь всей страны.

«Сейчас важно помочь российским производителям, что называется раскрутиться, чтобы у нас были наши собственные торговые марки, которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемые не только в России, но и в мире в целом», — подчеркнул российский лидер.

От текстиля до производства лекарств, на стендах — по сути, все отрасли экономики. Made in Russia — должен стать узнаваемым брендом. Что для этого нужно? Льготы, стартовый капитал и минимум административных преград.

«Практически каждый из победителей в той или иной степени смог опереться на меры поддержки национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства, использовал самые современные механизмы регистрации товарного знака. Так, за последние семи лет срок получения так называемых охранных свидетельств по товарным знакам в России сократился почти в три раза до четырех месяцев. Для примера скажу, что в прошлом году в США эта процедура в среднем занимала почти 14 месяцев, в Японии — 11, а у наших друзей в КНР — от одного до двух лет», — привел статистику Путин.

В зале заседаний общение в живом формате — Путин говорит с разработчиками медицинских приборов, спутников, беспилотников. Словом дня становится «дронострой». Сколько еще в регионах стартапов, наперебой рассказывают губернаторы.

«У нас победили два проекта. Вот один из них — наиболее важный, он дает возможность заниматься развивающими видами спорта людям с ограниченными возможностями», — отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«"Том Сойер фест» вновь отмечен, потому что сегодня это целая школа подготовки людей, которые заинтересованы в сохранении, восстановлении исторических зданий», — добавил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Я хочу, чтобы новое стартовало с Камчатки, поэтому есть какая-то непонятная, не совсем привычная идея, у инициаторов есть. Я рад буду, если на Камчатке мы сможем ее реализовать», — выразил надежду губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

И ведь все эти стартапы — не идеи чиновников, а самые что ни на есть инициативы снизу. 23 тысячи проектов, что прислали на форум, — хороший задел на десятилетия вперед.